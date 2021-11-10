Konyasporlu Serdar Gürler’den Stefan Kuntz'a tepki

A Milli Takım'ın Cebelitarık ile oynayacağı maç öncesi kadrosunu açıklayan teknik direktör Stefan Kuntz'a Konyasporlu Serdar Gürler'den sitem geldi. Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Serdar Gürler yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva’da kampa giren A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz aday kadrosunu belirledi.

"Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara"

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder’in yerine Galatasaray’ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ı dahil eden Alman teknik adam Kuntz’a Konyasporlu Serdar Gürler’den sitem geldi. Milli Takım için tercih edilmeyen 30 yaşındaki Serdar Gürler instagram hikayesinden Barış Alper Yılmaz’ın bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

”Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala”

"Merhaba Stefan, seni Serdar’la tanıştırabilir miyim?”

Gürler bu sitemkar sözlerinin ardından kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. Stefan Kuntz ve Milli Takım yöneticilerine bir mesaj gönderen Konyasporlu futbolcuya takımı da sahip çıktı. Konyaspor Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımda “Merhaba Stefan, seni Serdar’la tanıştırabilir miyim?” ifadelerini kullandı.