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Spor

KONYASPOR'DA ZİYA DOĞAN DÖNEMİ SONA ERDİ KONYA (A.A)

14 Şubat 2011 11:24

-KONYASPOR'DA ZİYA DOĞAN DÖNEMİ SONA ERDİ KONYA (A.A) - 14.02.2011 - Konyaspor, teknik direktör Ziya Doğan ile yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Bahattin Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ziya Doğan ile yolları ayırma kararı aldıklarını belirterek, ''Karşılıklı olarak anlaştık ve Ziya hoca görevi bıraktı'' dedi. Süper Lig'in ikinci yarısına 11 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak başlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci devreye kendi sahasındaki Bursaspor yenilgisiyle başladı.  Konyaspor, son 3 maçında ise sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Bucaspor'a mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, ligde son 6 haftada 5 yenilgi, bir beraberlik aldı.

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