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Spor

KONYASPOR'DAN TARAFTARA TEPKİ KONYA (A.A)

22 Kasım 2010 13:28

-KONYASPOR'DAN TARAFTARA TEPKİ KONYA (A.A) - 22.11.2010 - Konyaspor Yönetim Kurulu, Beşiktaş maçında tribünde kendilerine ayrılan bölümdeki koltukları kıran taraftara tepki gösterdi. Yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup taraftarın iç sahada ve deplasmandaki maçlarda kasıtlı olarak olay çıkartıp kulübün zarar görmesi için uğraştığını iddia ederek, ''kirli oyunlara'' son verilmesini istedi.  Sezon başından bu yana gerek iç sahada, gerekse deplasmanlardaki maçlarda belirli bir grup taraftar tarafından çıkarılan olaylar nedeniyle Konyaspor'un bugüne kadar yaklaşık 300 bin lira cezaya çarptırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Kayserispor karşılaşmasındaki olaylar sonucunda kulübümüze 32 bin 500 lira para cezası vermiştir. Ancak aynı taraftar grubu, kulübümüzün zarar görmesi adına tutumlarını devam ettirmiş olup, 2-2 berabere sona eren Beşiktaş karşılaşmasında da kendilerine ayrılan bölümde 53 koltuk kırmış ve tribünlere zarar vermiştir. Tek düşünceleri bedava bilet almak olan, bunu gerçekleştiremeyince Konyaspor'umuzun ve yönetim kurulumuzun yıpratılması adına bu tür yollara başvuran taraftar grubunun yaptıklarıyla sadece Konyaspor'umuza değil, Konya şehrimizin imajına da zarar verdiği ve vermeye de devam ettiği görülmektedir. Bu tür olaylara başvuran taraftarların artık kirli oyunlarına ve kulübümüzle birlikte yönetim kurulumuza zarar verme düşüncelerine bir son vermeleri gerektiğini, bununla birlikte gerçek Konyaspor sevdalısı taraftarlarımızın da kulübümüzü maddi manevi anlamda zarara uğratan bu tür davranışların karşısında tepkilerini ortaya koymalarını istiyoruz.''

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