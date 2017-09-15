Konyaspor'dan UEFA Avrupa Ligi'ne 'tatsız' başlangıç

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne gruplar seviyesinden katılma hakkı kazanan Konyaspor, Marsilya deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki tek golü Adil Rami, Dimitri Payet’nin kullandığı kornere 48'inci dakikada yaptığı kafa vuruşuyla kaydetti.
Konyaspor’da Ali Turan, Ferhat Öztorun, Musa Araz ve Wilfred Moke sarı kart gördü. Marsilya’da ise yalnızca Luiz Gustavo sarı kartla cezalandırıldı.
Konyaspor’un yer aldığı I Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Vitoria Guimaraes ve Salzburg 1-1 berabere kaldı.