T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor'dan UEFA Avrupa Ligi'ne 'tatsız' başlangıç

Grubun diğer karşılaşmasında Vitoria Guimaraes ve Salzburg 1-1 berabere kaldı

15 Eylül 2017 01:31

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne gruplar seviyesinden katılma hakkı kazanan Konyaspor, Marsilya deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki tek golü Adil Rami, Dimitri Payet’nin kullandığı kornere 48'inci dakikada yaptığı kafa vuruşuyla kaydetti.

Konyaspor’da Ali Turan, Ferhat Öztorun, Musa Araz ve Wilfred Moke sarı kart gördü. Marsilya’da ise yalnızca Luiz Gustavo sarı kartla cezalandırıldı.

Konyaspor’un yer aldığı I Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Vitoria Guimaraes ve Salzburg 1-1 berabere kaldı.

ETİKETLER

MarsilyaKonyasporUEFAAvrupa Ligimağlubiyetkaçbittiskor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24