Konyaspor'dan tek atış





Turkcell Süper Lig'in 7. hafta maçında Gaziantepspor, kendi sahası ve seyircisi önünde Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



G.Antepspor'da sakatlığı geçen golcü futbolcu Beto ilk onbirde kendisine yer bulurken, Ivan De Souza sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Gaziantepspor, özellikle Tabata ve Beto ile önemli pozisyonlar üretirken, Konyaspor ise tecrübeli golcüsü Veysel ile gol aradı.



Bu pozisyonları değerlendiremeyen her iki takım ilk yarı sonunda soyunma odasına gol atamadan gitti.



İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Konyaspor, 52. dakikada Brezilyalı oyuncusu Kaue Da Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.



Yediği golden sonra rakip kalede daha çok baskı kuran ev sahibi Gaziantepspor, gol atma başarısı gösteremeyince hiç beklemediği bir mağlubiyetle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.



Bu sonuçla Gaziantepspor 13 puanda kalırken, Konyaspor puanını 10 çıkartarak biraz olsun alt sıralardan kurtulmuş oldu.





GAZİANTEPSPOR: 0 - KONYASPOR: 1

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Süleyman Abay xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Kısal xx

Gaziantepspor: Murat Şahin xx, Emrah Eren xx, Bekir x, Deumi xx, Murat Ceylan x (Dk. 77 Ahmet Arı ?), Mehmet Yozgatlı xx (Dk. 56 Eduardo x), Zurita xx, Mehmet Polat xx, Erman Özgür x (Dk. 65 Olcan x), Tabata xx, Beto xx

Konyaspor: Jefferson xx, Cihan Haspolatlı x, İsmail Güldüren xxx, Ömer Gündostu xx, Kaue Da Silva xxx, Erdal Kılıçarslan xxx, Fahri Tatan xx, Mustafa Er xx (Dk. 73 Mehmet Çoğum x), Erhan Albayrak xx, Veysel xxx, Theoue x (Dk. 36 Zafer Demir xx)

Gol: Dk. 52 Kaue Da Silva (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Murat Ceylan, Dk. 90 Zurita (Gaziantepspor) Dk. 68 Kaue Da Silva, Dk. 72 Ömer Gündostu, Dk. 83 Erdal Kılıçarslan (Konyaspor)







MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Tabata'nın ara pasıyla buluşan Murat Ceylan, ceza sahasına girdi. Konyaspor'dan İsmail Güldüren topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.



16. dakikada Mehmet Yozgatlı, Tabata'dan aldığı topla Konyaspor ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



28. dakikada Erman Özgür'ın pasında Beto, meşin yuvarlağı Murat Ceylan'ın önüne indirdi, bu oyuncu ceza çizgisi yayı üzerinde topu düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



29. dakikada Konyaspor atağında Veysel ceza sahasına girdi ve bekletmeden vurdu, Gaziantepspor yan ağlarında kaldı.



38. dakikada Emrah, meşin yuvarlağı Konyaspor ceza sahası içine ortaladı, Beto iyi yükseldi, ancak topa vurmak isterken düştü. Beto'nun arkadan itildiği yönünde itirazda bulunuldu. Oyuna Konyaspor aut atışıyla başladı. Bu arada bir grup Konyaspor taraftarıyla Gaziantepspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı, araya giren güvenlik görevlileri taraftarları sakinleştirdi.



45. dakikada Deumi orta alana getirdiği topu ceza çizgisi üzerinde Tabata'ya verdi, bu oyuncu meşin yuvarlağa sert ve düzgün vurdu. Kaleci Jefferson topu son anda kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI

52. dakikada Cihan'ın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Veysel göğsüyle topu yere indirdi. Mehmet Yozgatlı, önüne düşen topa kısa vurunca meşin yuvarlak Kaue De Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



54. dakikada Zurita'nın ara pasında topla buluşan Beto ceza sahasına girdi ve kaleci Jefferson ile karşı karşıya kaldı, ancak topu dışarı gönderdi.



67. dakikada Gaziantepspor savunmasında az oyuncu bulunduğu bir sırada Veysel orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi ve topa sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Murat Şahin çeldi. Boşta kalan topu Deumi kornere gönderdi.



90+4. dakikada Konyaspor karşı atağında, Veysel'in, kalesinden ileri çıkan Murat Şahin'in üzerinden aşırmak istediği meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

