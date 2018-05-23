Konyaspor'dan olağanüstü genel kurul kararı

KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor\'dan yapılan açıklamada; 8 Haziran\'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Haziran\'da olağanüstü genel kurul yapılacağı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan bildiride, başkan Fatih Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü genel kurul kararı alındığı kaydedildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Atiker Konyaspor\'umuzda başkanımız Fatih Yılmaz\'ın nezaretinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında \'Olağanüstü Genel Kurul\' kararı alındı. Olağanüstü Genel Kurul üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde 8 Haziran 2018 Cuma günü Konya Ramada Plaza Otel\'de, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 19 Haziran 2018 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Atiker Konyaspor Kulüp Başkanımız Fatih Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, toplantıda alınan kararın camiamıza hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili ilan aşağıda yer almaktadır:

Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu\'nun 22.05.2018 tarih ve 855 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 08 Haziran 2018 Cuma günü saat 15.00\'de Konya Ramada Plaza Otelde (Otel Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:58/A Selçuklu/Konya) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 19 Haziran 2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına, Değerli Dernek Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"