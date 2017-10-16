Konyaspor’dan darp edilen taraftara davet

Konyaspor Kulübü, Konya'da saldırıya uğrayan Galatasaraylı taraftarı, yeşil-beyazlı takımın 12 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacağı maça davet etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray ile oynadığımız karşılaşma öncesinde kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay yaşanmıştır." denildi.

Konu hakkında sosyal medyada yer alan görüntüleri ve haberleri üzülerek takip ettikleri belirtilen açıklamada, "Rakiplerimizle olan mücadelemiz sadece ve sadece saha içindedir. Bunun dışında sözlü ya da fiili bir şekilde gerçekleştirilen ve centilmenliğe asla sığmayan her türlü girişim 95 yıllık tarihi olan bir kulübün yanı sıra onun büyük camiasına zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

‘’Sümenaltı edilerek sorunlar çözülmez’’

"Şiddeti benimsemiş ve bunu bir maharet gibi gören futbolsever kisvesi altındaki holiganları, maalesef bütün kulüplerimizin taraftar profillerinde görmemiz mümkün." görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu tür görüntüleri savunarak sümenaltı edip görmezden gelerek meselelerimizi çözemeyiz. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, genç kardeşimizin yaşadığı nahoş olay için üzüntülerimizi belirtiyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddeti kesinlikle tasvip etmediğimizin altını bir kez daha özellikle çiziyor ve kendisini Salzburg ile perşembe akşamı oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında stadyumumuzda misafir etmek istiyoruz.