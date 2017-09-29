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Spor

Konyaspor'dan Avrupa'da tarihi galibiyet!

Vitoria’yı 2-1 mağlup eden Konyaspor tarihindeki ilk Avrupa galibiyetine imza attı

29 Eylül 2017 00:59

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Konyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve Makedon hakem Aleksandar Stavrev'in düdük çaldığı maçda Konyaspor'un gollerini 24. dakikada Musa Araz ve 48. dakikada Deni Milosevic kaydetti. Vitoria'nın golünü Paolo Hurtado attı.

Bu sonuçla Avrupa kupaları tarihindeki ilk galibiyetini alan Atiker Konyaspor grupta puanını 3'e çıkardı. Vitoria Guimaraes ise 1 puanda kaldı.

İlk 11'ler

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Bourabia, Milosevic, Musa, Fofana, Friday

VITORIA GUIMARAES: Silva, Konan, Pedrao, Jubal, Aurelio, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Raphinha, Estupinan

 

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