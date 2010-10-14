-KONYASPOR'DA TAZEMETA KADRO DIŞI KONYA (A.A) - 14.10.2010 - Konyasor'un Kamerunlu oyuncusu Thierry Tazemeta kadro dışı bırakıldı. Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında takıma transfer olan Kamerunlu oyuncu Thierry Tazemeta'nın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, Kamerunlu oyuncu Thierry Tazemeta'nın kadro dışı bırakılması ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi: ''Thierry Tazemeta'ya, Kamerun vatandaşı olmasına rağmen kendisine Ekvator Ginesi adına gerçekçi olmayan bir milli takım davetiye yazısı gönderilmiş olup, kulübümüz bu davetiyenin TFF kanalı aracılığıyla ve FİFA talimatlarında belirtildiği süre içerisinde yapılmadığını tespit etmiştir. Konu, oyuncuya iletilmesine ve davetiyenin gerçekçi olmadığı ifade edilmesine rağmen, Thierry Tazemeta, huzursuzluk çıkartarak ve bahane göstererek ısrarla Ekvator Ginesi milli takımına gitmek istemiş ve belirtilen zamanlarda yapılan antrenmanlara katılmamış, sonrasında 1 gün gecikmeli olarak antrenmana çıkmak istemiştir. İkinci bir konuda Tazemeta, kendisine yapılacak ödemenin birkaç gün gecikeceği konusunda bilgi verilmesine rağmen, kulübümüzden hiçbir yetkili ile görüşmeden avukatı aracılığıyla kulübümüze ihbarname göndermiştir. Oyuncuya ödemesi 2 gün sonra yapılmış, kulübümüze karşı aldığı bu olumsuz tavır, takım ruhunu ve bütünlüğünü zedelediği için affedilemez olarak değerlendirilmiştir.'' Açıklamada, Thierry Tazemeta'nın disiplinsiz davranışları ve takım içerisindeki huzuru bozması nedeniyle Yönetim Kurulu ve Teknik Direktör Ziya Doğan'ın görüşleri doğrultusunda kadro dışı bırakılarak alt yapıda kendisine tahsis edilen antrenörle antrenmanlara çıkmasına karar verildiği duyuruldu.