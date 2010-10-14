-KONYASPOR'DA SYLLA İLE YOLLAR AYRILDI KONYA (A.A) - 14.10.2010 - Konyaspor, Gineli futbolcu Kanfory Sylla'nın sözleşmesini feshetti. Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer döneminde maç başı anlaşmaya varılan Gineli oyuncu Kanfory Sylla'nın, takıma faydalı olamayacağı görüşüne varılarak ve futbolcuyla karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Açıklamada, Sylla'ya kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilendi.