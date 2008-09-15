Konyaspor'da operasyon başladı



Konyaspor'un Denizlispor karşısında aldığı beraberlik ve düşük performanslı oyunun ardından, yönetim harekete geçti. Yönetim Kurulu üyelerinin bu akşam yapacağı olağan genel kurul toplantısında, gerekli önlemlerin alınması için görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 yeni ismi renklerine bağlayarak transfer sezonunun en hızlı isimlerinden biri olan ancak, ligin geride kalan 3 haftasında hanesine sadece 4 puan yazdırabilen Konyaspor, kötü gidişe dur demek için harekete geçti. Mutlak 3 puan gözüyle bakılan Denizlispor karşılaşmasında, sahada bekleneni veremeyen bir Konyaspor gördüklerini belirten yönetim, gereken önlemlerin alınması için biraraya gelecek. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Düzkaya'nın "Gerçek Konyaspor, Denizlispor karşılaşmasında yoktu. Üzerimize düşen görevi yerine getirerek gerçek Konyaspor'un ortaya çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız." açıklaması yapması dikkat çekti.



Yönetim kurulunun bu akşam yapacağı olağan toplantıda, Konyaspor'un son durumunun değerlendirileceği ve gerekli önlemlerin alınması için karar alınacağı öğrenildi. Konyaspor Basın Sözcusu Ramazan Özer, "Benim şahsi görüşüm, Denizlispor karşılaşmasından mutlak suretle 3 puan almamız gerektiği yönünde. Bunu başarabilecek gücümüz olmasına karşın 2 puanı kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Akşam saatlerinde yapılacak olan yönetim kurulu toplantımızın gündeminde ne olacağı hakkında bir bilgim yok. Ancak, bana kalırsa, görülen eksikliklerin önüne geçmek için bazı konular masaya yatırılacaktır. Konyaspor hepimizin malıdır. Konyaspor'un hakettiği yere gelmesi için gereken yapılacaktır." dedi.



Akşam saatlerinde tesislerde yapılacak toplantıda, Konyaspor camiasının ve taraftarın eleştri oklarına hedef olan Teknik Direktör Raşit Çetiner ve kendilerinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan bazı futbolcular hakkında değerlendirme yapılarak, sert kararlar da alınabileceği öğrenildi.



