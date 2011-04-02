-KONYASPOR'DA KARAPINAR YENİDEN BAŞKAN KONYA (A.A) - 01.04.2011 - Konyaspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda, başkanlığa yeniden Bahattin Karapınar seçildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Hüseyin Çevik, divan başkanı seçildi. Faaliyet raporu ve ayrıntılı bilançonun okunmasının ardından divan başkanının, delegelere söz vermeden oylamaya geçmek istemesi, salonda tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Uygulamanın usule aykırı olduğunu iddia eden bazı delegelerin uyarısıyla divan, raporlar ve bilanço hakkında görüş bildirmek isteyenlere söz verdi. Söz alan delegeler, gelir-gider tablosunun ayrıntılı okunmasını istedi. Delegelerin ardından söz alan Karapınar, kulübün bütün hesaplarının açık olduğunu, tek tek hesap vermeye hazır olduklarını belirtti. Kulübün toplam borcunun 29 milyon 300 bin lira olduğunu ifade eden Karapınar, göreve geldiği günden itibaren borçlarda artış olmadığını söyledi. Geçen yıl Bank Asya'dan aldıkları takımı Süper Lig'e taşıdıklarını anımsatan Karapınar, borçları nedeniyle 2 yıldır takımın kasasına tek kuruş para girmediğini, kulübü zor şartlarda idare etmeye çalıştıklarını bildirdi. Daha sonra denetleme kurulu raporları okundu ve tüzük tadilatına geçildi. -GERGİNLİK ANLARI- Yönetim kurulu üye sayısının 21'den 11'e düşürülmesini öneren tüzük tadilatının görüşülmesi sırasında salonda gerginlik arttı. Divan başkanının tüzük tadilatı üzerinde üyelere yine söz vermeden oylamaya geçmek istemesi salonda tepkilere neden oldu, delegeler arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Tartışmaların ardından oylamaya sunulan tüzük tadilatı, 135 üyeden 95'inin oyuyla kabul edildi ve yönetim kurulu sayısı 11'e indirildi. Tahmini bilançonun oylamaya sunularak kabul edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Bahattin Karapınar yeniden başkanlığa seçildi. -TARTIŞMALAR SEÇİMDEN SONRA DA SÜRDÜ- Konyaspor Kulübü Başkanlığına 3. kez seçilen Karapınar, 2 sene dolmadan 3. genel kurulu yaptıklarını, Konyaspor'un halini bu 3. kongrenin ortaya koyduğunu söyledi. Hiç kimsenin yönetime talip olmadığını ancak herkesin saldırdığını savunan Karapınar, "Yaklaşık bir ay önce aday olmayacağımı beyan ettim. Saldırmanın çok kolay olduğu bir dönem geçiriyoruz. Normal vatandaş, vicdan, ahlak ve insaf sahibi vatandaş, Bahattin Karapınar'ın kıymetini biliyor. Bahattin Karapınar'dan nemalanmak isteyip de karşılığını göremeyenler saldırıyor" diye konuştu. Bu sözler üzerine kongre üyesi Vejdi Çınar, Karapınar'ın hakaret ettiğini ileri sürerek tepki gösterdi. Tartışmanın ardından konuşmasını sürdüren Karapınar, 2 yıldır Konyaspor'a hiç destek gelmediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Aküyürek'e laf söyletmeyeceğini, Akyürek'in Konyaspor'u ayakta tutan tek insan olduğunu belirtti. Karapınar, liste çıkmadığı için kendisinin liste verdiğini, herkesten daha fazla Konyasporlu olduğunu ifade etti. -KONYASPOR KÜMEDE KALACAK- Konyaspor'un 8 maçı kaldığını bildiren Karapınar, şunları kaydetti: "Alabileceğimiz puanlarla kümede kalacağımıza inancım tam. Ben inancımı hiç yitirmedim. Bank Asya'ya düştüğümüzde delikanlılık gösterdim, bu kulübü aldım. Çok şükür ki bir üst lige çıkardık. Şimdi ligde yaşatmaya çalışıyoruz. Keşke bana karşı olanlar, benim bu işi doğru yapamadığımı söyleyenler liste verselerdi, aday olsalardı. Görevi devraldığım günden bugüne kadar Konyaspor'a 1 lira yük getirmedim. Kongrenin Konyaspor'a hayırlı olmasını diliyorum." Yönetim kurulu, Bahattin Karapınar, Mehmet Uvat, Mehmet Soylu, Hüseyin Polat, İlker Özkan, Kamil Akkanat, Ali Kaya, Dede Yıldırım, Cengiz Yüzer, Ali Fuat Çuhadar, Hüseyin Şenyıl'dan oluştu.