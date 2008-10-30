Konyaspor'da karamsarlık yok!



Fortis Türkiye Kupası grup müsabakasında Sivasspor'a 1-0 yenilen Konyaspor, çeyrek final hedefinden şaşmadı.



Başkan Mehmet Ali Kuntoğlu'nun 'Çeyrek finale çıkacak 2 takımdan birisiyiz.' açıklamasının ardından kaleci Oğuzhan, orta sahanın tecrübeli ismi Mustafa Er, defans oyuncusu Mehmet Çoğum ve genç yeteneklerden Ferdi Başoda da öncelikli hedeflerinin çeyrek final olduğunu ve gruptan çıkacak 2 takımdan biri olduklarını söyledi.



Fortis Türkiye Kupası C Grubu'nda bulunan Konyaspor, ilk karşılaşmasını Sivasspor ile oynayarak sahadan mağlup ayrıldı. Bu yenilgiyle çeyrek final hedefinden kopmayan futbolcular, oynanan oyundan memnun olduklarını ve çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Maç sonrası Sivasspor karşılaşmasını değerlendiren futbolculardan kaleci Oğuzhan, "Rakip karşısında oyunun belirli bölümlerinde daha etkili olduğumuz ve önemli pozisyonlar yakaladığımız bir maçı yediğimiz tek golle kaybetmemiz tabi ki üzücü. Bu maçta bizim adımıza sevindirici tek nokta, deplasmanda ve Sivasspor gibi bir ekip karşısında oynadığımız mücadeleci futboldur. Bunu ilerleyen haftalara taşıdığımız zaman hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar alacağız. Kupadaki iddiamızdan bir şey kaybetmedik. Biz grubumuzda ilk iki takım arasına girerek çeyrek finallere katılacağız" dedi.



"GOLÜMÜZ ANLAMADIĞIMIZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ"



Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa Er, atılan golün nizami olduğunun altını çizerek, "İlk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek maçı belki de o anda kopartacaktık. Ama olmadı. İkinci yarının hemen başında mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık ve rakip kalede gol aradık. Bana göre attığımız gol nizamiydi. Ama anlamadığımız bir şekilde iptal edildi. Son dakikalarda gol için baskı kurduğumuz anda kalemizde tehlikelerde yaşadık. Sonuçta maçı 1-0 kaybettik. Kupada artık önümüzdeki maçları düşünüyoruz. Grubumuzda ilk iki takım arasına girerek Fortis Türkiye Kupası'ndaki öncelikli hedefimiz olan çeyrek finallerde mücadele etme hakkını kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"ÇEYREK FİNALE KATILAN İKİ EKİPTEN BİRİ OLACAĞIZ"



Sivasspor'a şanssız bir şekilde yenildiklerini ancak kupa yarışında hedeften kopmadıklarını belirten savunma oyuncusu Mehmet Çoğum, "Sivasspor'a yediğimiz şanssız bir gol sonrası kaybettik. Ciddi pozisyonlarımız vardı. Kazanabilirdik. Ama olmadı. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrası gol için baskılı oynadık. Nitekim attığımız gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda hiçbir şeyin olmadığını sonradan gördük. Ama sonuç değişmeyecek. Şanssız bir yenilgi aldık. Üzgünüz. Ama biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz ve maçlar sonunda gruptan çeyrek finallere katılan iki ekipten biri olacağız" şeklinde konuştu.



"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"



Bu sezon için Sakaryaspor'dan transfer edilen ofansif orta saha oyuncusu Ferdi Başoda da, kupa yarışında yolun başında olduklarını belirterek, "Tehoue ile bulduğumuz golde hiçbir şey yoktu. Ama anlamadığımız bir şekilde ofsayt kararıyla golümüz iptal edildi. Sahada iyi mücadele ettik ve en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmamız hakkımızdı. Kupada daha yolun başındayız. Hiçbir şey bitmedi. Kalan maçlarda gerekli puanları toplayacağız. Bizim öncelikli hedefimiz kupada çeyrek final oynamak. Daha sonrası da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.



Öte yandan Sivasspor deplasmanından Ankara'ya hareket ederek orada kampa girecek olan Konyaspor, Hacettepe karşılaşmasından galip ayrılarak ligdeki iddiasından da kopmamak ve Büyükşehir Belediyespor yenilgisini telafi etmek istiyor.