Konyaspor'da hedef gruptan çıkmak

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Konyaspor, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekiminde Konyaspor; Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes takımları ile I Grubu'nda yer aldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, TRT Spor'da yayınlanan açıklamasında, geçen sezon Avrupa deneyimi yaşadıklarını anımsattı.

Grupta tek beraberlikle 1 puan aldıklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mustafa Reşit Akçay hocamızla, Avrupa'da geçen seneki deneyimimizin üzerine de koyarak galibiyetler almak istiyoruz. UEFA'da amacımız mutlaka gruplardan çıkmak. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek geniş bir kadromuz var. Kurduğumuz bu takımla galibiyetler alacağız. Gruptan çıkmak için de zorlayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yine Avrupa Ligi maçlarında seyircili oynayacağız. Taraftarlarımızın o maçlarda stadı dolduracaklarına inanıyorum. Yeşil-beyazlılara gönül verenlere buradan çağrıda bulunuyorum. Avrupa Ligi maçlarına hazır olsunlar. Stadı tıklım tıklım dolduralım ve takımımızı destekleyelim."

Yılmaz, yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını belirterek, iyi oyunla güzel sonuçlar alacak bir kadro kurduklarını dile getirdi.

"Avrupa'ya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı ekipte birçok milli oyuncunun forma giydiğini vurgulayan Yılmaz, gruptaki rakiplerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Salzburg, Marsilya ve Vitoria takımlarının da birçok milli oyuncusu var. Marsilya, Fransa'nın çok önemli ekiplerin biri. Özellikle Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış bir takım. Salzburg, Avusturya'nın önemli bir takımı, 11 kez Avusturya Ligi şampiyonluğu yaşamış. Genel itibarıyla baktığımızda güçlü takımlarla karşılaşacağız. Zaten bu seviyeye gelmiş tüm takımlar aslında ciddi manada güçlü ekipler. Hocamızla Süper Lig'e iyi başladık. Trabzon'daki maçta maalesef şanssız bir şekilde yenildik. Bu yenilginin arkasından Gençlerbirliği ile oynadık ve güzel oyunla iyi sonuç aldık. Avrupa'ya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz."