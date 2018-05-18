Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in son hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe\'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde futbol şubesinden sorumlu başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı, yönetim kurulu üyesi Mustafa Gökhan Erkan, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayacık Tesisleri\'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 8\'e 2, el topu ve çift kale maç ile devam eden antrenmanı reaksiyon-sürat çalışması ile tamamladı.

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