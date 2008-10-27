Konyaspor'da fatura hakeme



Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan karşılaşmadan mağlup ayrılmasının faturasını hakeme kesti.



Hakem hatalarının oyunu etkilediğini söyleyen teknik direktör Giray Bulak'tan sonra takımın golcüsü Veysel de, "Bizi yönetenler biraz daha dikkatli olurlarsa seviniriz" şeklinde konuşarak, hakem Abdullah Yılmaz ve yardımcılarına göndermede bulundu.



Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında yaptığı itirazlar sonucunda orta hakem Abdullah Yılmaz tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Giray Bulak, yaptığı açıklamada maçın kaybedilmesinde hakemin en büyük etken olduğunu belirterek, "Anlamsız bir şekilde verilen uzatma dakikalarında nasıl başka takımlar gol yiyorsa, biz de aynı şekilde bir gol yedik. Ama bütün hocaların, futbolcuların ve taraftarların sinirlerini germenin de bir anlamı yok. Beceremediğiniz zaman hakemlik mesleğini yapmayacaksınız ve başka insanların da canını yakmayacaksınız. Oyunun dengesi bozuldu. Maç hakkında bir değerlendirme yapmaya gerek yok" diyerek hakemi suçlamıştı.



Bulak'ın ardından takımın golcüsü Veysel'in yaptığı değerlendirmede de hakeme göndermede bulunması dikkat çekti. Veysel, "Oyuna baktığınızda zaten takım olarak çok faydalı işler yaptığımızı söyleyemeyiz. Ama buna rağmen maçı berabere bitirebilirdik. Bunu yapabilirdik. Ama son anlarda yediğimiz golle sahadan mağlup ayrıldık. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Yapacağımız işleri maç içerisinde yapmalıydık. Bizi yönetenler biraz daha dikkatli olurlarsa seviniriz. Maçın geneline ve çalınan faullere bakıldığı zaman biz ev sahibi takım olmamıza rağmen biraz ezildiğimizi düşünüyoruz" dedi.



