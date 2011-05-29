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Spor

KONYASPOR'A TARİHİ CEZA KONYA (A.A)

29 Mayıs 2011 02:42

-KONYASPOR'A TARİHİ CEZA KONYA (A.A) - 28.05.2011 - FIFA, Konyaspor'a 2007-2008 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Milos Mihajlov'a geçmişe dönük alacaklarının ödemediği gerekçesiyle 2 yıl transfer yasağı getirdi. Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın bugün önce Türkiye Futbol Federasyonuna sonra da kendilerine iletildiğini belirtti. FIFA Hukuk Kurulunun bugün mail yoluyla kendilerine tebliğ ettiği karara göre, oyuncuları Milos'a alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Konyaspor'a 2 yıl transfer yasağı geldiğini dile getiren Karapınar, tebligatta, Milos'un faiziyle birlikte alacağı olan 500 bin Avro'nun da ödenmesinin istendiğini ifade etti. Karapınar, kararın sadece Konyaspor'u değil, Türkiye Futbol Federasyonunu da yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, salı günü Konyaspor ve Federasyondan hukukçuların FIFA ile görüşmelere başlayacağını bildirdi. Konyaspor yönetiminin cezanın kaldırılması için girişimlere başladığına işaret eden Karapınar, şunları kaydetti: ''Türk futbol tarihinde görülmemiş bir cezayla karşı karşıyayız. Hem futbolcunun alacaklarını ödememiz isteniyor hem de 2 yıl transfer yasağı getiriliyor. Biz cezayı ödemeye razıyız ancak transfer yasağını kaldırmak için girişimlerde bulunacağız. Gerekirse konuyu CAS'a taşıyacağız. Transfer yasağının kaldırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' Sırp futbolcu Mihajlov, 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında transfer olduğu Konyaspor'da 1,5 yıl forma giymişti.

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