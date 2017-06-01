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Spor

Konyaspor'a coşkulu karşılama

"Unutulmayacak bir tarih yazdık"

01 Haziran 2017 12:31

Eskişehir'de Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Konya'da büyük coşkuyla karşılandı.

Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya Garı'na gelen yeşil-beyazlı ekibi karşılayan kalabalık taraftar grubu takımları lehine slogan attı. Kupayı Konya'ya getiren futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, ellerindeki bayrak ve meşalelerle kupa şampiyonluğunu kutladı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, tren garındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Atiker Konyaspor kafilesine Kayacık Tesisleri'ne kadar eşlik etti.

 

"Unutulmayacak bir tarih yazdık"

 

Futbolculardan Selim Ay, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Selim, "İleride çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız, hiçbir zaman unutulmayacak bir tarih yazalım dedik. En önemlisi sevdiklerimizi, ailelerimizi ve bütün Konyalıları mutlu ettik." dedi.

Kupayı bütün şehir olarak hak ettiklerini vurgulayan Selim, başarının uzun süren bir birikimin neticesinde ortaya çıktığını dile getirdi. 

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