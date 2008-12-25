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Spor

Konyaspor Yasin'in peşinde

Konyaspor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Yasin'i kadrosuna katmaya çalışıyor.

25 Aralık 2008 02:00

Turkcell Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Yasin Çakmak'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Ligin ilk yarısında beklediğini bulamayan Konyaspor, Fenerbahçe'den Yasin ile Kocaelisporlu Serhat ve Bülent için görüşmelerini sürdürüyor.

Kulüp başkanı Mehmet Ali Kuntoğlu, teknik direktör Giray Bulak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sıkıntı yaşanan bölgelere oyuncu alacaklarını vurgulayan Kuntoğlu, forvet, orta saha ve defansa birer futbolcu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Forvet sorununu Kocaelispor'dan Serhat ile çözmeyi hedeflediklerini belirten Kuntoğlu, "ayrıca yine aynı takımdan sağ kanat için Bülent'i de almayı istiyoruz. İki oyuncu için de görüşmeler sürüyor" dedi.

Kuntoğlu, Fenerbahçeli Yasin'i de kiralamayı istediklerini ifade ederek, oyuncu ve kulübüyle görüşmelerin devam ettiğini, Yasin'in alınması durumunda stoper sorununu gidermiş olacaklarını kaydetti.

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