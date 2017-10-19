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Spor

Konyaspor ve Başakşehir Avrupa macerasında; işte günün tüm maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak

19 Ekim 2017 13:41

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 maç oynanacak.

I Grubu'nda yer alan Konyaspor, saat 20.00'de başlayacak maçta Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek. Başakşehir ise saat 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, Almanya'nın Hoffenheim ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Konyaspor'un maçı TRT 1'den, Başakşehir'in maçı ise Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

Üçüncü hafta programı

18.00 Astana (Kazakistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya)

20.00 BATE (Belarus) - Köln (Almanya)

20.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere)

20.00 Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya)

20.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes
(Portekiz)

20.00 Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya)

20.00 Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya)

20.00 Nice (Fransa) - Lazio (İtalya)

20.00 Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda)

20.00 Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç)

20.00 Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya)

22.05 Villarreal (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Partizan (Sırbistan)

22.05 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

22.05 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

22.05 Hoffenheim (Almanya) - Medipol Başakşehir

22.05 Milan (İtalya) - AEK (Yunanistan)

22.05 Austria Wien (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)

22.05 Everton (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

22.05 Atalanta (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Sheriff (Moldova) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.05 Zlin (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

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