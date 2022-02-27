Konyaspor'un 3 golü iptal edildi, Alanyaspor 5 golle kazandı!

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Lig ikincisi Konyaspor, Alanya'da 11. dakikada öne geçti. Ancak Abdülkerim Bardakçı'nın bu golünden sonra Alanyaspor'un golleri yağmur gibi geldi.

26. dakikada Daniel Candeias ile 1-1'lik beraberliği yakalayan Alanyaspor, 33. dakikada Umut Güneş ile 2-1 öne geçti.

38. dakikada Famara Diedhiou'nun penaltı golüyle üçüncü golü bulan Alanyaspor 42. dakikada Joao Novais ile durumu 4-1'e getirdi ve ilk yarı bu şekilde bitti.

İlk yarıda 5 gol çıkan maçın ikinci yarısında uzun süre skor değişmedi. 87. dakikada Oğuz Aydın skoru 5-1'e getirdi ve maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor ligde puanını 43'e yükseltirken Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

Konyaspor'un 3 golü iptal edildi

Öne geçtiği maçta 5-1 kaybeden Konyaspor'un üç golü geçersiz sayıldı.

28. dakikada Rahmanovic ve 50. dakikada Ahmed Hassan'ın golleri VAR incelemesinin ardından iptal edilirken 45+2'de Ahmed Hassan'ın golünde ofsayt bayrağı kalktı.

Öte yandan Konyaspor'da yedek kaleci Eray Birniçan kulübede kırmızı kart gördü.