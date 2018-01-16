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Spor

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 2. takım oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, çeyrek finale yükseldi

16 Ocak 2018 22:47

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Konyaspor, bu maçtan da 1-1'lik skorla ayrılınca bir üst tura adını yazdıran taraf oldu. Bordo Mavili ekip ise kendi sahasında Türkiye Kupası'na veda etti.

Atiker Konyasapor, rövanş maçının 24. dakikasında Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 80. dakikasında Hugo Rodellaga skoru 1-1’e getirdi.

Trabzon'da taraftar özlemi sona erdi

Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını ligin 16. haftasında Bursaspor’a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Atiker Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.

Bordo-mavili taraftarlar da kupada çeyrek final mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmadı, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Az sayıda misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

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