T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor, transferde bombaları art arda patlatıyor! Eto'o'dan sonra 2 yıldızla daha anlaşıldı

Atiker Konyaspor transferin son günlerinde gaza bastı

30 Ocak 2018 21:31

Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen ve Kasımpaşa ile anlaşmak üzere olan Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. 

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

ETİKETLER

Atiker KonyasporVolkan ŞenEgemen KorkmazBaşakşehirTrabzonsportransferSüper Ligson dakikaDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24