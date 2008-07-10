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Spor

Konyaspor Toraman'a talip

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan İbrahim Toraman'a Konyaspor talip oldu.

10 Temmuz 2008 03:00

Konyaspor, Avusturya kampında İbrahim Üzülmez ile kavga ettikleri nedeniyle kadro dışı bırakılan oyunculardan İbrahim Toraman için Beşiktaş yönetiminin kararını bekliyor.

 

Konyaspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Kuntoğlu, ''İbrahim Toraman'ı istiyorum. Buna Beşiktaş yönetimi karar verecek. Beşiktaş yönetiminin bu konuda bir toplantı yapacağını öğrendim. Toplantıda alınacak kararı bekliyoruz. Gönderilmesine karar verilirse Toraman'a talibiz'' dedi.

 

Kuntoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde iki futbolcuya daha imza attıracaklarını söyledi.

(Spor Servisi)

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