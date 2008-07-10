Konyaspor Toraman'a talip

Konyaspor, Avusturya kampında İbrahim Üzülmez ile kavga ettikleri nedeniyle kadro dışı bırakılan oyunculardan İbrahim Toraman için Beşiktaş yönetiminin kararını bekliyor.

Konyaspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Kuntoğlu, ''İbrahim Toraman'ı istiyorum. Buna Beşiktaş yönetimi karar verecek. Beşiktaş yönetiminin bu konuda bir toplantı yapacağını öğrendim. Toplantıda alınacak kararı bekliyoruz. Gönderilmesine karar verilirse Toraman'a talibiz'' dedi.

Kuntoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde iki futbolcuya daha imza attıracaklarını söyledi.

(Spor Servisi)