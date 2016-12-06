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Spor

Konyaspor taraftarı stadı talan etti!

TFF yetkilileri stada verilen hasarı tutanakla tespit etti

06 Aralık 2016 11:53

Atiker Konyaspor’un son dakikadaki penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından Konyalı taraftarlar, Alanya Oba Stadı'ndaki misafir takım tribünlerine ve tuvaletlere zarar verdiler.

Stat yetkililerinin incelemesi sonucunda, tribündeki koltukların yanı sıra diğer takım taraftarlarının girmesi yasak olan koridorun tavanıyla kadın ve erkek tuvaletlerindeki malzemelere zarar verildiği tespit edildi.

Olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de stada verilen hasarı tespit ederek tutanak tanzim ettiği kaydedildi.

Hasar tespit işlemlerinde 38 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığı belirlendi.

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