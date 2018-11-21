Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray\'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. 5’e 3 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)