-KONYASPOR SİVASSPOR İLE BERABERE KALDI KONYA (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, Konyaspor-Sivasspor maçı 1-1 sona erdi. 56. dakikada Hakan'ın sağdan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Robak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 57. dakikada Gökhan'dan aldığı topla ceza sahasına giren Grajciar'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 61. dakikada Robak'ın pasında ceza sahasına giren Musa'nın etkili vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 86. dakikada soldan Ziya'nın ceza sahasına ortasında Sedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 90+3. dakikada Grosicki'nin soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Zayatte'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1 Karşılaşma, 1-1 sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Çağatay Şahan xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx Konyaspor: Pawelek xx, Zayatte x, Mejia Perez xx, Mehmet Sedef xx, Musa xx (Dk. 90+3 Emre ?), Hakan xx, Ali x (Dk. 40 Serkan xx), Ertuğrul xx, Gökhan xx (Dk. 90 Kere?), Grajciar xxx, Robak xx Sivasspor: Alişan xx, Ziya xx, Sedat xx, Abdurrahman xx, Cihan x (Dk. 77 Keita x), Navratil xx, Grosicki xx, Mendonca xx (Dk. 70 Mehmet Nas x), Rada xx, Mehmet Yıldız xx (Dk. 85 Murat Sözgelmez x), Eneramo x Goller: Dk. 57 Grajciar, Dk. 90+3 Zayatte (kendi kalesine) (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 14 Rada, Dk. 90 Abdurrahman (Sivasspor), Dk. 89 Grajciar (Konyaspor)