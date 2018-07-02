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Spor

Konyaspor sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi

02 Temmuz 2018 23:49

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yeşil beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi kulüp başkanı Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı programda dua edilip kurban kesildi. Toplu fotoğraf çekimin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke’nin katılmadı. Yeni transfer Uğur Demirok ise yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Düz koşu ile başlayan sezonun ilk antrenmanı açma germe hareketleri ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Dua okunması
- Antrenmandan detay

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