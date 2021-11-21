Konyaspor, Rizespor'u da devirdi; galibiyet serisi 4 maça çıktı!

Ligde tek yenilgisi olan Konyaspor'un süper formu devam ediyor. İlhan Palut'un öğrencileri, ligin sonuncusu Çaykur Rizespor'u da 3-0'la geçip 3. sıradaki yerlerini korudu.

Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Milli ara öncesinde 3 maçını da kazanan Konyaspor, ligin son sırasındaki rakibi karşısında da zorlanmadı. Ev sahibi takım 44. saniyede Bytyqi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ters kanata atılan topta boş pozisyonunda iyi hareketlenen Norveçli oyuncu, ceza sahasına girer girmez plase vuruşla takımını maçın hemen başında üstünlüğe taşıdı.

İlhan Palut, 60. dakikada oyuna aldığı Mpoku ile 3 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan gelen Konyaspor’da Serdar Gürler, ceza sahasına giren takım arkadaşını iyi gördü. 29 yaşındaki Mpoku kanattan gelen topa yaptığı vuruşla bu sezon ilk gol sevincini yaşayıp durumu 2-0’a getirdi.

Maçın son dakikasında skoru belirleyen isim Michalak oldu. Oyuna 80. dakikada giren Polonyalı orta saha oyuncusu, Abdülkerim’in rakip yarı sahada kazandığı top sonrasında ceza sahasında sert şutunu çekti. Kaleci Gökhan’ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-0.

Ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7. maçından da puan çıkaramadı!

Bu sonucun ardından Konyaspor 26 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 7 puanla 20. sırada kaldı.

Ligin 14. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.