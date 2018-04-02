Konyaspor, Osmanlıspor maçında polisin, taraftara köpekle saldırdığını iddia edip soruşturma talep etti

Atiker Konyaspor, dün Ankara'da oynanan Osmanlıspor maçında polisin, taraftarına köpekle saldırdığını iddia edip, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Atiker Konyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün Ankara'da oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan maçta taraftarına saldırı olduğunu belirtti. Saldırı anını ise bir taraftan cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Maçın devre arasında stat dışında kalan taraftara polisin köpekle saldırıldığı belirtilen açıklamada, ''Görüntüler bir emniyet mensubunun keyfi uygulamasının boyutlarını gözler önüne sermektedir. Emniyet mensuplarının uyarıları doğrultusunda bulunduğu yerden ayrılmak için hareket eden taraftarımızın üzerine köpek salan polisin bu davranışını, camiamız adına esefle kınıyoruz. Atiker Konyaspor Kulübü olarak, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün konuyla alakalı inceleme başlatması, soruşturma açması ve nihayetinde gerekli müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz'' denildi.