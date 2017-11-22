Konyaspor, Marsilya'yı ağırlayacak

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.