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Spor

Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltının ardından Galatasaray'dan kritik karar

Atiker Konyaspor karşılaşmasında Galatasaraylı Serdar Aziz'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı

24 Kasım 2018 04:14

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takım olağanüstü toplantı kararı aldı. Olağanüstü toplantı kararı, Galatasaray’ın resmi ineternet sitesinden duyuruldu.

‘Önemli Bilgilendirme’ başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır.

Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz GSTV'den canlı yayınla açıklama yapacaktır.”

 

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