Konyaspor maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Şampiyon olmak isteyen bir takım, her maçı kazanmak için oynar. Son 2 mağlubiyetten sonra bugün mutlaka 3 puan almalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız. Bir önceki maçta öz güvenli, kararlı futbolu ortaya koymalıyız." dedi.

Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Mesut Özil için Portekizli teknik adam, "Mesut kasığından bir sakatlık yaşadı o yüzden bugün burada değil." ifadelerini kullandı.