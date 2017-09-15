Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş'ten rotasyon planı

Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında aldığı 3-1'lik zaferle ülkeye moralli dönen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda rotasyon planlıyor.

Sezon başı planlamasında takımın atletik performansının Şampiyonlar Ligi'yle birlikte yükseleceğini her seferinde dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını Konyaspor maçına da motive etmeye çalışıyor.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Gönül ve cezalı Dusko Tosic dışında eksik oyuncu bulunmazken, yüksek ateş yüzünden Porto maçı kadrosundan çıkartılan Tolgay Arslan'ın Konyaspor maçında kadroda olacağı öğrenildi.

Takımın yorgun olmasından dolayı rotasyon yapmayı düşünen Güneş, Medel ve Negredo'yu 11'de kullanabilecek. Cezalı Dusko Tosic'in yerine stoperde Mitrovic ya da Gary Medel arasında tercih yapacak olan Güneş, Mitrovic'i oynatması durumunda Atiba Hutchinson'ı dinlendirerek Medel'i orta sahada kullanabilecek.