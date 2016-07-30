Konyaspor kombine satışında rekora gidiyor

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Aykut Kocaman önderliğinde gösterdiği performansla tarihi bir yılı geride bırakan Atiker Konyaspor'da taraftarlar kombine biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlamayı garantileyen İç Anadolu temsilcisi, yeni sezon kombine satışlarında 25 bin rakamına ulaştı. Atiker Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Konya Arena'nın kapasitesi ise 41 bin...

Eurosport'taki habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan kulüp, "Güney Üst Tribünler için ayrılan koltukların tamamı taraftarlarımızın yoğun talebi sonrasında tükenmiş olup, Güney Alt Tribünlerde ise taraftar gruplarına ayrılan bölümlerin dışında yer kalmamıştır. Taraftarımızın Sezonluk Kombine Kartlar'a gösterdiği büyük ilgiye teşekkür ediyor, 29 Temmuz Cuma günü itibariyle 25 bin kombine satışının gerçekleştiğini spor kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.