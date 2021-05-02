Konyaspor, Karagümrük karşısında farklı kazandı; 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Karagümrük engelini 5-1'le geçti; 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. Konuk ekip, 30. dakikada Jeremain Lens'in golüyle 1-0 öne geçmesine karşın; Ahmet Çalık, 33. dakikada skoru eşitledi.
İlk yarı 1-1 biterken; 61. dakikada Abdulkerim Bardakçı, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Zymer Bytyqi, üç dakika sonra farkı 2'ye çıkardı.
85'te Sokol Cikalleshi'nin golü geldi: 4-1. Maçta son sözü 90+3'te Shengelia söyledi ve Konyaspor sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.
6 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 45 yaptı. Fatih Karagümrük ise 51 puanda kaldı.