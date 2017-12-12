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Spor

Konyaspor-Karabükspor maçında ofsayt hatası

Konyaspor-Karabükspor maçında verilen yanlış ofsayt kararı tartışma yarattı

12 Aralık 2017 13:07

Süper Lig 15. haftasının kapanış maçında Konyaspor ile Karabükspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattındaki iki takımın maçında Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrılırken, maçın 81. dakikasında ev sahibinin bir golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Ancak pozisyonun tekrarında yan hakemin çok büyük bir hata yaptığı gözlemlendi.

Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü devam ederken, gelişen hızlı hücumda yeşil beyazlılar 2. golü buldu fakat bu pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi. Konyasporlu futbolcular hakemin bu kararın ardından uzun süre itirazlarda bulundu. Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği görüntüde golü atan oyuncunun topun gerisinden geldiği görülüyor.(Kaleci ile karşı karşıya kalınan pozisyonlarda son defans oyuncusuna değil topa göre ofsayt kararı veriliyor)

Ev sahibi 90+1. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Skubic’in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic’e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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