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Spor

Konyaspor, Jahovic ile 3.5 yıllığına anlaştı

Konyaspor Başkanı Yılmaz: Jahovic'i aramızda görmekten son derece mutluyuz

30 Ocak 2018 14:04

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonluk 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenini konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz "Jahovic’i aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bugün önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kendisi Süper Lig’in önemli isimlerinden biri. Adis Jahovic’in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa’nın değişik ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isim. Onun takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesinde emekleri olan Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Göztepe Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmza töreninden sonra konuşan Adis Jahovic ise "Büyük bir kulübe geldim. Daha kapıdan girer girmez etkileyici bir havası var. Stadyum muhteşem. Kendimi burada iyi hissediyorum. Konyaspor’u da geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Gerçekten önemli işlere imza atıldı, Avrupa’da ve ligde. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız.

Taraftarımızla ve takım arkadaşlarımızda birlikte bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Adis Yahovic'in 88 numaralı formayı giyeceği bildirildi.
 

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