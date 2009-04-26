Konyaspor istediğini aldı

Ligde kalma savaşı veren Konyaspor, 29. haftada Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig’de 29. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Konyaspor’un Kadir Has Stadı’ndaki mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.



İlk yarıda iki takım da rakip kalede önemli pozisyonlar bulamazken, Kayserispor 61’de Turgay ile öne geçerken, Konyaspor bu gole cevabını 6 dakika sonra penaltıdan Kratochvil ile verdi.



Kalan bölümde başka gol olmazken, Konyaspor Sivasspor’dan sonra zorlu Kayseri deplasmanından da puanla ayrılarak puanını 32 yaptı.





2 maçtır kazanamayan Kayserispor ise haftayı 41 puanla kapattı.



KAYSERİSPOR: 1 - KONYASPOR: 1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Muharrem Yılmaz, Alex Taşçıoğlu

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Saidou, Proviç, Cangele, Toledo, Bilal, Aydın, Eren, Mehmet Topuz, Furkan

Konyaspor: Oğuzhan, Mehmet Çoğum, Serhat Akın, Ayman, Mustafa Er, Bülent Bölükbaşı, Cihan Haspolatlı, Milos, Kratochvil, Veysel, Celalettin

Sarı Kartlar: Dk. 20 Cihan Haspolatlı, Dk. 44 Celalettin (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



21. dakikada, rakip yarı alana geçen Furkan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta gitti.



30. dakikada, Bilal Aziz, sol kanattan kale içine doğru orta yaptı. Falso alan top kaleye doğru giderken kaleci Oğuzhan, son anda tokatlayarak topu Konyasporlu futbolculara kazandırdı.



35. dakikada, Konyaspor sol kanattan Bülent ile serbest vuruş kullandı. Kale önüne doğru yapılan ortada kaleci Souleymanou yükselerek topa sahip oldu.



36. dakikada Serhat, sağ kanattan ceza sahası dışında sol ayağı ile sert vurdu. Souleymanou, iki hamlede topa sahip oldu.



40. dakikada, Mehmet Topuz'un ara pasıyla hareketlenerek ceza sahasına giren Cangele, rakibinin erken davranmasıyla topu kaybetti.



45. dakikada, Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta Bilal Aziz ve Saidou'nun paslaşması sonrası kaleye curan Mehmet Topuz'un şutu defansa çarparak kornere gitti.



