Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni ağırlayan Atiker Konyaspor, 3-0 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Konyaspor taraftarının cezası nedeniyle tribünlerde yer almadığı maçın 24. dakikasında Musa Araz attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Maçın 43. dakikasında Nejc Skubic’in golüyle Konyaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında 53. dakikada tekrar sahneye çıkan Musa, skoru 3-0’a getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor ilk galibiyetini alarak puanını 3’e yükseltirken Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.
Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.