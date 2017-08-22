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Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig 2. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Atiker Konyaspor, 3-0'lık galibiyetle ligdeki ilk 3 puanını aldı

22 Ağustos 2017 04:04

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni ağırlayan Atiker Konyaspor, 3-0 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Konyaspor taraftarının cezası nedeniyle tribünlerde yer almadığı maçın 24. dakikasında Musa Araz attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Maçın 43. dakikasında Nejc Skubic’in golüyle Konyaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında 53. dakikada tekrar sahneye çıkan Musa, skoru 3-0’a getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor ilk galibiyetini alarak puanını 3’e yükseltirken Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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