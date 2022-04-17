Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'le geçti

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı.
Gaziantep FK'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı.
Konyaspor puanını 61 yaptı. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.