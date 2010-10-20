-KONYASPOR, FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ KONYA (A.A) - 20.10.2010 - Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Fenerbahçeli futbolculara geçen pazartesi maçın oynandığı esnada yapılan çok ağır hakaret ve küfürleri kabul etmediklerini belirterek, Konyaspor Yönetim Kurulu adına özür dilediklerini söyledi. Fenerbahçe maçında küfür edenleri taraftar olarak nitelendirmediğini bildiren Yönet, ''Fenerbahçeli futbolculara maçın oynandığı esnada yapılan çok ağır hakaret ve küfürleri kabul etmek insanlık onuru taşıyan hiç kimsenin harcı değildir. Fenerbahçeli futbolcu kardeşlerimizden, Fenerbahçe taraftarından, başta Aziz Yıldırım olmak üzere Fenerbahçeli yöneticilerden Konyaspor Yönetim Kurulu adına özür diliyorum'' dedi. Yönet, sahalarında ağırladıkları Fenerbahçeli futbolculara insanlık onuruna yakışmayacak küfürler edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Üstelik küfür edilen oyunculardan bazılarının milli futbolcularımız olması, kutsal dediğimiz milli formayı taşıyor olması, hatta milli takımımızın kaptanı olan Emre'ye annesi üzerinden küfür edilmesini kabul etmek asla ve asla mümkün değildir. Pazartesi günü oynanan maçta bu ağır, haksız, galiz küfürleri eden insanların kendi annelerinin ellerinden öperken yapmış oldukları küfürleri akıllarına getirmelerini istiyor ve kendilerini izana davet ediyoruz. Yine stada giriş esnasında turnikelerimiz kendini bilmez birkaç insan tarafından kırıldı. Bu kişiler parasını vererek maçı medeni bir şekilde izlemek isteyen seyirci ve taraftarlarımızın içeri girmesine engel oldular. Biletini almış olduğu halde maça giremeyen taraftarlarımız olmuştur. Onlardan yönetim olarak bu sıkıntıları yaşatmış olduğumuz için özür diliyoruz.''