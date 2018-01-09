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Spor

Konyaspor, eski Trabzonsporlu oyuncuyu transfer etti

Anadolu ekibi, hücum gücüne takviye yaptı

09 Ocak 2018 14:56

Atiker Konyaspor Kulübü, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Konyaspor, transferi resmi internet üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Atiker Konyaspor’umuz, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde As Başkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor’umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Mustapha Yatabare daha sonra As Başkanlarımızdan Mehmet Günbaş ve Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ile objektiflere poz verdi."

 

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