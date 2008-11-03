Konyaspor deplasmanda farklı



Konyaspor bu sezon yaptığı 4 deplasman maçından 9 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe 4'er, Beşiktaş ise 8 puanda kaldı.



Konyaspor, bu sezon 4 deplasman maçından 9 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe 4'er, Beşiktaş ise 8 puanda kaldı.



Konyaspor, Süper Lig tarihinde, deplasmanlarda en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.



Yeşil-beyazlılar, deplasmanda Antalyaspor, Gaziantepspor ve Hacettepe'yi yenerek 9 puan alırken, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildi.



Konya ekibi, bu sonuçlarla deplasmanda 3 büyüklerden daha başarılı bir grafik çizmiş oldu. Yeşil-beyazlıların 9 hafta sonunda deplasmandan toplam 9 puan çıkarmasına karşılık Galatasaray ve Fenerbahçe 4'er, Beşiktaş ise 8 puan alabildi.



Yeşil-beyazlılar, aynı başarıyı sahasında gösteremedi. Evinde Ankagürücü'nü yenen, Denizlispor ile berabere kalan Konya ekibi, Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek sadece 4 puan toplayabildi.



Kulüp futbol şube sorumlusu Mustafa Düzkaya, Konyaspor'un yeni bir yapılanma içinde ve sürekli kendisini yenileyen bir takım olduğunu söyledi.



Özellikle teknik direktör Giray Bulak ile takımda önemli değişiklik yaşandığını, ortaya konulan futbolun daha mücadeleci olduğunu ifade eden Düzkaya, ''Deplasmanda rahat oynadığımız için galip geliyoruz. Deplasmandaki maçlarımızda rakibe az pozisyon verip, çok pozisyona giriyoruz. İyi oyun galibiyeti ve puanları getiriyor'' dedi.



Sahalarında ise seyircilerin önünde kazanma hırsıyla kontrolsüz hareket ettiklerini belirten Düzkaya, ''Bu kontrolsüzlük bize pahalıya patlıyor. Bunu rahat çözeceğimize inanıyorum. Deplasmandaki istikrarı iç sahada da yakalayarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz'' diye konuştu.

