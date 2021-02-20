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Spor

Konyaspor’dan Malatyaspor karşısında müthiş geri dönüş

20 Şubat 2021 18:30

Süper Lig'in 26. haftasında, Konyaspor 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 geriye düştüğü Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 kazandı.

İH Konyaspor'a galibiyeti getiren goller 72. dakikada Ismael Diomande, 80 ve 84. dakikalarda Sokol Cikalleshi'den geldi.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 24 ve 45+2. dakikada (pen.) Adem Büyük kaydetti.

Karşılaşma öncesi Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Umut Bulut'a plaket verildi.

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