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Spor

Konyaspor'da bir futbolcunun Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

06 Kasım 2020 22:00

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

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