Konyaspor çıktı, Körfez battı



Turkcell Süper Lig’de 30. haftada Konya’da oynanan maçta, Konyaspor Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek biraz olsun rahat nefes alırken, Kocaelispor'un ligde kalması ise mucizelere kaldı.





Turkcell Süper Lig’de alt sıraları ilgilendiren maçta Konyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.



Ev sahibi Konyaspor maça çok hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Serhat Akın’ın ortaladığı topta Serhat Akyüz’ün kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.



Kocaelispor golü yedikten sonra golcü oyuncuları Taner Gülleri ve Agbetu ile Konyaspor kalesine çok yüklenmesine rağmen ilk yarıda gol atma başarısını gösteremedi ve devre 1-0 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Kocaelispor daha fazla risk alarak Konyaspor kalesinde önemli pozisyonlar yarattı.



Ev sahibi Konyaspor ise rakibine göre daha temkinli skoru koruma çabasındaydı.



82. dakikada ev sahibi Konyaspor, Kratochvil'in ayağından kazandığı penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Konyaspor puanını 35’e yükseltirken, Kocaelispor 26 puanda kalarak kümede kalma umutlarını neredeyse mucizelere bıraktı.



KONYASPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Tarık Ongun

Konyaspor: Oğuzhan, Mehmet Çoğum, Mihajlov, Kratochvil, Celalettin, Serhat Akın, Ayman, Serhat Akyüz, Mustafa Er, Bülent Bölükbaşı, Veysel

Kocaelispor: Kılıçarslan, Ross, Sadıgov, Muhammet Özdin, Ergün Teber, Hamza Mutlu, Levent Kartop, Hasan Uğur, Murat Hacıoğlu, Agbetu, Taner Gülleri

Goller: Dk. 2 Serhat Akyüz ve Dk. 82 Kratochvil (Penaltı) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ayman, Dk. 43 Serhat Akyüz (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Muhammet Özdin'in Veysel'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi serbest vuruş kararı verdi. Serhat Akın'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte topa iyi yükselen Serhat Akyüz'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



6. dakikada Levent Kartop’un orta alana yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Muhammet Özdin'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



18. dakikada Agbetu'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Taner Gülleri, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oğuzhan'da kaldı.



32. dakikada Levent Kartop’un pasında Ross, ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda araya giren Celalettin topu taca gönderdi.



35. dakikada Taner Gülleri’nin ceza alanına yakın noktadan sert şutunda üst direkten oyun alanına dönen topu, Konyaspor savunması son anda uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısını, Konyaspor 1-0 önde tamamladı.



