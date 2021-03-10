Konyaspor, Bitlis'te şehit olan askerlerin isimlerinin basılı olduğu maske yapıp satışa sundu

Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un Bitlis’te düşen helikopterde yaşamını yitiren askerlerin isimlerinin yer aldığı bir maske çıkararak 10 liraya satışa sundu. Konyaspor, tepkilerin ardından satışı durdurdu.

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve diğer 10 asker şehit olmuştu. Konyaspor, lisanslı ürün mağazası Konya Store'da, Şehitlerin yer aldığı maskeleri 9.95 TL'den satışa sundu. Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Fenerbahçe karşılaşması seremonisine de bu maskelerle çıktı.

10 liraya satışı yapılan maskelere ilişkin tepkiler gelince satış işlemleri durduruldu.