Konyaspor Başkanı: Maalesef tüm statlarda İzmir Marşı söyleniyor; Konya hariç

Atiker Konyaspor'un taraftar gruplarından Naçalcılılar'ın her sene geleneksel olarak düzenlediği gecesinde konuşma yapan kulübün Başkanı Ahmet Şan, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. "Türkiye'deki tüm statlarda İzmir Marşı söyleniyor Konya hariç" diyen Şan, kulübünün kullandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İzmir Marşı söylenmediği için taraftara teşekkür etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber göre, Atiker Konyaspor’un taraftar gruplarından Nalçacılılar’ın her sene geleneksel olarak düzenlediği ‘Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi’nde konuşan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, tartışılacak açıklamalarda bulundu. Geceye katılan AKP Konya İl Başkanı Musa Arat’ın ardından kürsüye gelen Başkan Ahmet Şan, “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor” diye konuştu. Başkan Şan’ın bu açıklaması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.