Konyaspor Başkanı: Camiamızın İzmir Marşı'yla bir sorunu yok, tribünlerde siyasallaşmasını doğru bulmuyorum

Atiker Konyaspor'un taraftar grubu Nalçalılar'ın her yıl düzenlediği "Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi"nde İzmir Marşı ile ilgili sözleri tepki çeken kulübün Başkanı Ahmet Şan açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Başkan Şan, "Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur" diyerek "Bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı’nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığını" ifade etti.

Başkan Şan Naçallılar'ın düzenlediği gecede İzmir Marşı'yla ilgili olarak "Türkiye'deki tüm statlarda İzmir Marşı söyleniyor Konya Hariç" diyen Şan, Konya'da İzmir Marşı'nın söylenmeği için taraftara teşekkür etmişti.

Kamuoyunda tepki çeken sözlerine yanıt olarak Başkan Şan kulübün resmi internet sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

'Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır'

“Nalçacılılar taraftar derneğinin birlik beraberlik istişare gecesinde yaptığım konuşmanın bütününde Milli Maçlarda Konya taraftarının sergilediği tutumun örnek alınması gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ederken, bugün tribünlerdeki kutuplaşmanın ciddi sorunları beraberinde getirebileceği o yüzden bu tür adımların spor camiasındaki problemleri daha da farklı mecralara taşıyabileceğini vurgulamıştım. Bugün her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır.

'İzmir Marşı'nın tribünlerde siyasallaşmasını doğru bulmuyorum'

Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı’nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum. Geçmişte yaptığımız bazı açıklamalarda olduğu gibi bunun da bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor olmasının nedenlerini artık çok iyi bilmekteyiz. Biz duruşumuzu milli maçlarda ortaya koyduk. Bunun dışında hakkımızda söylenecek her şey iyi niyet sınırlarını zorlamanın ötesine geçmez.

Sonuç olarak geçmişten bugüne her kesimin sahiplendiği İzmir marşının siyasi malzeme olarak kullanılıp trübünlere girmiş olmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim.Yapılan konuşmanın içeriği bundan ibarettir…